Эксклюзив 31 июля 2023, 13:54 Две иномарки и грузовик столкнулись на западе Москвы Bentley, Volkswagen и грузовик столкнулись на западе Москвы, есть пострадавшие РИА «Новости»

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Три автомобиля столкнулись на Молодогвардейской улице. Иномарки Bentley и Volkswagen врезались в грузовик. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Информация о ДТП поступила примерно в час дня. В данный момент известно о трех пострадавших — женщине за рулем Bentley и двух детях-пассажирах. На месте происшествия ожидают медиков.

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UPD: источник «360» сообщил, что пострадавших в аварии детей отправили в детскую больницу.

Ранее на 92-м километре МКАД перевернулся грузовик. Как сообщили в столичном дептрансе, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик опрокинулся. На место выехали сотрудники оперативных служб, данных о пострадавших в аварии пока не поступало.