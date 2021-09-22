Три человека погибли при пожаре в Ставрополе

В квартире, расположенной на последнем этаже десятиэтажного жилого дома на ул. Тухачевского в Ставрополе, были обнаружены тела трех человек. Пожар начался в 01: 35 мск, ликвидирован в 03:20 мск.

Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС.

«Входную дверь пришлось вскрывать. В 01:52 мск обнаружены тела трех погибших, детей среди них нет», — говорится в сообщении.

Из здания были эвакуированы 20 человек. К тушению пожара привлекались 53 человека и 14 единиц техники. Сейчас устанавливаются личности погибших. Причина пожара пока не установлена.

В городе Куйбышев Новосибирской области 21 сентября при пожаре в многоквартирном доме погиб пожилой мужчина. Причиной возгорания стало неправильное использование электротехники.