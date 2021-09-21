21 сентября 2021, 15:22
Один человек погиб при пожаре в Новосибирской области
Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в городе Куйбышев Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград».
Пожар произошел на пятом этаже в одной из квартир. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили в квартире пожилого мужчину, который на тот момент уже был мертв. Из-подъезда эвакуировали остальных жильцов. Пожар удалось потушить.
В МЧС сообщили, что причиной пожара стало неправильное использование электротехники.