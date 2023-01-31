Происшествия 31 января 2023, 22:12 Три человека погибли после удара ВСУ по Кременной из HIMARS Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: жертвами атаки ВСУ из РЗСО HIMARS стали три жителя Кременной РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали Кременную из РСЗО HIMARS. Они выпустили семь ракет, сообщил экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Несколько часов тому назад по Кременной „прилетело“ семь ракет HIMARS», — отметил он.

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Представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщило в Telegram-канале об обстреле Кременной. Тип РСЗО при этом не уточнялся. Жертвами удара стали три мирных жителя.

Украинские военные накануне вели обстрел по поселку шахты имени Изотова. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате атаки поселок был частично обесточен.

В конце января украинские боевики обстреляли Горловку натовскими снарядами, выпустив восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Под удар попали поселок Гольмовский и Никитовский район.

Также ВСУ нанесли удар по поселку Гольмовскому в Никитовском районе Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров.