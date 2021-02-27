Три человека погибли от отравления газом в самарском селе

В частном доме в селе Сергиевское Самарской области были обнаружены тела трех человек — мужчины 1961 года рождение и двух женщин 1963 года рождения. По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом.

Региональный Следком сообщил, что были нарушены правила пользования газовыми отопительными приборами. «По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка», — говорится в сообщении. Источник фото: пресс-служба СУ СК по Самарской области Прокурорская проверка даст оценку действиям ответственных лиц обслуживающей газовой компании и решит вопрос о мерах реагирования. С начала года в Самарской области зафиксировано 13 подобных случаев. В Сызрани 15 февраля погибла целая семья. В Казани угарным газом в малосемейке отравились четыре человека. Двое погибли.