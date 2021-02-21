Жители малосемейки отравились угарным газом в Казани. Два человека погибли

Четыре человека отравились угарным газом в малосемейке на улице 25 Октября в Казани. Два человека — насмерть. Еще двух отвезли в больницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«На место происшествия выезжали прокурор района Эльдар Сабиров и его заместитель Марат Когай. По данному факту прокуратура района организовала проверку», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурорам и специалистам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. Они проверят соблюдение требований закона об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

Как пишет ТАСС со ссылкой на МЧС региона, сообщение об отравлении поступило в районе 14:20. Медики не могли попасть в квартиру, поэтому спасатели вскрыли дверь специальным инструментом. В ведомстве добавили, что погибли мужчины 1992 и 1994 годов рождения. На больничную койку попали мужчины в возрасте 61 года и 43 лет.