Эксклюзив 06 января 2023, 14:25 Три автомобиля сгорели при пожаре в гаражном кооперативе на севере Москвы Источник «360»: девять гаражей загорелись на севере Москвы РИА «Новости»

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Три автомобиля получили повреждения при пожаре в гаражном кооперативе на севере Москвы. Огонь охватил девять гаражей. Об этом сообщил «360» источник.

«Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 12:43. Пожар произошел в Хорошевском районе Северного административного округа столицы», — уточнил он.

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Загорелся, по имеющимся данным, гаражный кооператив в районе дома № 17 на улице Зорге. Огонь удалось быстро локализовать. Из-за пожара в девяти гаражных боксах получили повреждения три автомобиля. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

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В пятницу пожар в детском центре в Москве произошел из-за короткого замыкания. О происшествии сообщил источник «360» в экстренных службах города. Возгорание в дошкольном образовательном учреждении потушили своими силами. По предварительным данным, никто не пострадал.