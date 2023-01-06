Эксклюзив 06 января 2023, 11:51 Пожар в детском центре в Москве произошел из-за короткого замыкания Источник «360»: короткое замыкание спровоцировало пожар в детском центре в Москве РИА «Новости»

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Пожар из-за короткого замыкания произошел в здании детского развивающего центра на Кронштадтском бульваре в Москве. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По его данным, детский центр расположен в одноэтажном здании № 1, строение 1. Короткое замыкание зафиксировали в навесном потолке. Из-за этого началось сильное задымление, дым стал распространяться в сторону помещения с бассейном.

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Возгорание потушили своими силами. Огонь успел распространиться на площади один квадратный метр, заключил источник.

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