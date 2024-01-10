10 января 2024, 17:44
Треть жителей Омской области столкнулись с перебоями электроэнергии
NGS55.ru: несколько районов Омска остались без света из-за аварии
Жители нескольких районов Омска остались без электричества из-за неполадок на подстанции «Таврическая». Об этом сообщил министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на подстанции «Таврическая» сработала автоматическая защита, что привело к отключениям света в городе.
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«В результате чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска», — указал Шнипко.
Через некоторое время губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале рассказал, что энергетики смогли устранить последствия аварии.
«В настоящее время работа подстанции „Таврическая“ 500 киловольт полностью восстановлена», — подчеркнул Хоценко.
По его словам, перебои с подачей электроэнергии возникали в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах.
Ранее из-за непогоды без света остались жители Херсонской области. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что специалисты оперативно восстановили энергоснабжение.
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