Общество 09 января 2024, 02:54 Власти Херсонщины заявили о восстановлении энергоснабжения после аварии Unsplash

Читать 360tv в

Нарушенное после аварии энергоснабжение в Херсонской области удалось восстановить. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Он напомнил, что без электричества из-за непогоды остались несколько районов Херсонской и Запорожской областей. Жители также могли столкнуться с проблемами с мобильной связью и доступом в Интернет, перебои возникли в работе телевидения и радио.

Реклама

Восстановление снабжения заняло у бригад энергетиков несколько часов. Работы осложнялись сильным ветром и обледенением проводов.

Ранее глава Херсонщины Владимир Сальдо отчитался о ситуации с электричеством и отоплением перед президентом Владимиром Путиным. По его словам, причиной перебоев стали перепады температуры, которые привели к обрыву проводов.

По результатам разговора с Сальдо и губернатором Подмосковья Владимиром Воробьевым Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководству компании «Россети» предпринять все необходимые меры для обеспечения жителей регионов светом и теплом.