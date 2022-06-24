Причиной аварии с двумя погибшими на Зубовском бульваре стало нарушение ПДД

Причиной смертельного ДТП с участием Меrсеdеs на Зубовском бульваре в Москве стал проезд на красный свет светофора. Об этом заявил глава управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Он пояснил, что водитель иномарки, по предварительным данным, ехал по Зубовской улице, а на пересечении с Садовым кольцом выехал на красный сигнал светофора. В итоге он пытался избежать столкновения с такси, но не справился с управлением. Машина влетела в стену дома и загорелась, написал ТАСС.

По данным Васенина, жертвами аварии стали водитель и одна из его пассажирок — девушка. Они умерли на месте. Еще три женщины и трое мужчин получили травмы.

В пресс-службе прокуратуры Москвы ранее сообщили, что всех пострадавших доставили в больницу.