Происшествия 14 марта 2024, 13:32 Трем детям посекло ноги осколками при обстреле ВСУ белгородского поселка Беловское Гладков: в поселке Беловское трем детям посекло ноги осколками при обстреле ВСУ

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Трое детей получили травмы в одном из многоквартирных домов в поселке Беловское в результате обстрела. Им посекло ноги осколками, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО атаки ВСУ повреждения выявили в частных домовладениях и многоквартирных домах на трех улицах поселка.

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«В одном МКД трем детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация не требуется», — уточнил он.

Гладков подчеркнул, что оперативные службы работают на месте, подомовой обход продолжается.

В Белгороде при обстреле погибла женщина. Из-за взрыва машина, в которой она находилась, опрокинулась в кювет. Водитель получила смертельные травмы. Гладков принес соболезнования ее родным и близким.

Также он привел данные о трех пострадавших. Среди них — две женщины и мужчина. Все они находятся в городской больнице № 2.