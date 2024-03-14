Происшествия 14 марта 2024, 13:31 Гладков сообщил подробности о погибшей при обстреле Белгорода женщине Гладков: при обстреле Белгорода погибла женщина-водитель, трое пострадали РИА «Новости»

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Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки противника погибла женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте», — указал он.

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Также известно о трех пострадавших. Две женщины получили баротравмы. Еще один мужчина — осколочное ранение плеча. Всех доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

В четверг, 14 марта, системы ПВО работали над городом и Белгородским районом. После отражения атаки зафиксировали ряд разрушений, уточнил Гладков. Кроме того, в поселке Беловское в одном из многоквартирных домов троим детям несильно посекло ноги осколками. В больницу ехать не пришлось.