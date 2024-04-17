Эксклюзив 17 апреля 2024, 12:03 Трехлетняя девочка ушла из дома в Москве. Родители вызвали спасателей Источник «360»: на Гурьевском проезде в Москве пропала трехлетняя девочка Unsplash

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В Орехово-Борисово Южном на юге Москвы потерялась трехлетняя девочка. Родители не заметили, как она самостоятельно ушла из дома, и вызвали спасателей через 40 минут после исчезновения, сообщил источник «360».

Вызов поступил 17 апреля в 11:21 к дому на Гурьевском проезде, 23 корпус 1. Трехлетний ребенок самостоятельно ушел из дома. К моменту обращения за помощью девочку не видели уже 40 минут.

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Заявительница назвала приметы пропавшей: рост около одного метра, голубые глаза, собранные в пучок светлые волосы. Ребенка одели в зеленую куртку, темные штаны и цветные кроссовки.

Спустя время девочку нашли и привели в отдел полиции. Туда же вызвали ее мать.

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