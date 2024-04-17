Эксклюзив 17 апреля 2024, 09:35 Девять автомобилей столкнулись на северо-востоке Москвы Источник «360»: в Москве в Останкинском районе произошло ДТП с девятью машинами Vladimir Baranov/Globallook Press

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Массовая авария произошла на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, утром 17 апреля в Останкинском районе Москвы, по проспекту Мира от Большого Крестовского путепровода, предположительно, столкнулись девять автомобилей. После аварии перекрыли две полосы движения. По предварительной информации, аварию мог устроить водитель мусоровоза.

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Собеседник «360» уточнил, что городские службы еще не приехали на место происшествия. Он добавил, что одна машина, попавшая в массовое ДТП, задымилась.

Один из участников аварии обратился за помощью к медикам, но после осмотра в больницу ехать отказался.

В ДТП больше никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего установят автоинспекторы.

Накануне на севере Москвы произошла авария с участием пяти легковушек. В результате пострадал мужчина, ему оказали помощь сотрудники скорой.