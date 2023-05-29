29 мая 2023, 13:14
Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на севере Москвы
Прокуратура Москвы организовала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки
Столичные правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели трехлетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Девочка трех лет выпала из окна квартиры на восьмом этаже в доме, расположенном на 2-й Песчаной улице в Северном административном округе столицы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что ребенок скончался на месте от полученных травм. Также правоохранители уточнили, что во время трагедии в квартире находился отец девочки.
Реклама
Прибывшие на место ЧП следователи сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям родителей по исполнению родительских обязанностей», — уточнили в ведомстве.
Ранее полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Южно-Сахалинске. Девочку доставили в больницу. Врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь.
Дети
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама