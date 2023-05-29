Происшествия 29 мая 2023, 13:14 Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки на севере Москвы Прокуратура Москвы организовала проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки РИА «Новости»

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Столичные правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели трехлетнего ребенка, выпавшего из окна квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Девочка трех лет выпала из окна квартиры на восьмом этаже в доме, расположенном на 2-й Песчаной улице в Северном административном округе столицы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что ребенок скончался на месте от полученных травм. Также правоохранители уточнили, что во время трагедии в квартире находился отец девочки.

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Прибывшие на место ЧП следователи сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям родителей по исполнению родительских обязанностей», — уточнили в ведомстве.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Южно-Сахалинске. Девочку доставили в больницу. Врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь.