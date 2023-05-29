Происшествия 29 мая 2023, 05:30 Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Южно-Сахалинске СК организовал проверку по факту выпадения полуторагодовалой девочки из окна квартиры РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Южно-Сахалинске из окна квартиры выпала полуторагодовалая девочка. По факту произошедшего проводится проверка, сообщила пресс-служба регионального СК.

Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Реклама

«Проводится проверка по факту падения полуторагодовалой девочки из окна одной из квартир, расположенных на третьем этаже», — указано в сообщении пресс-службы.

Девочку доставили в больницу. Врачи оказывают ребенку всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить все причины произошедшего.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей малолетнего по надлежащему исполнению родительских обязанностей», — указано в сообщении.

Следователи также напомнили родителям о соблюдении мер безопасности. В частности, о том, что нельзя оставлять ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами. Также следует быть осторожными с москитными сетками на окнах, поскольку они могут открепиться, если ребенок решит облокотиться. Кроме того, в квартирах, где есть маленькие дети, на окнах необходимо установить фиксаторы и блокираторы. С их помощью ребенок не сможет самостоятельно открыть окно.