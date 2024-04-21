21 апреля 2024, 23:16
Трехлетний ребенок в Ногинске задохнулся, застряв головой в кроватке
СК: в Ногинске ребенок умер, застряв между лестницей и ярусом кровати
Трехлетний ребенок умер в Ногинске. Мальчик застрял между лестницей и ярусом кровати, тело обнаружили 20 апреля, сообщили в Telegram-канале подмосковного СК.
«В квартире в Ногинске обнаружено тело трехлетнего мальчика с признаками механической асфиксии», — рассказали в ведомстве.
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По предварительным данным следственных органов, ребенок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проеме между лестницей и ярусом.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия и назначили экспертизу. Родителей и соседей допросили.
В середине марта в Ленинградской области шестилетняя девочка умерла в кресле стоматолога после удаления зуба. Ребенок потерял сознание, бригада скорой не смогла спасти ее.
Уголовное дело
Дети
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