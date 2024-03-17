Происшествия 17 марта 2024, 23:06 Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти Прокуратура: в Ленобласти шестилетняя девочка умерла в кабинете у стоматолога Freepik

Читать 360tv в

Шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из стоматологий в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 17 марта ребенку оказывали стоматологические услуги в одной из частных клиник в городе Кудрово. В какой-то момент девочка потеряла сознание. Несмотря на усилия бригады скорой помощи, она умерла.

Реклама

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.

Похожий случай произошел ранее в Твери. Трехлетняя девочка скончалась после лечения зубов у стоматолога. Перед смертью ребенку ввели наркоз.

Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба в платной стоматологии. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.