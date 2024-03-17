17 марта 2024, 23:06
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти
Прокуратура: в Ленобласти шестилетняя девочка умерла в кабинете у стоматолога
Шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из стоматологий в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, 17 марта ребенку оказывали стоматологические услуги в одной из частных клиник в городе Кудрово. В какой-то момент девочка потеряла сознание. Несмотря на усилия бригады скорой помощи, она умерла.
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.
Похожий случай произошел ранее в Твери. Трехлетняя девочка скончалась после лечения зубов у стоматолога. Перед смертью ребенку ввели наркоз.
Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба в платной стоматологии. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.
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