Трехлетний ребенок пропал в Крыму. Его ищут уже вторые сутки

Трехлетнего ребенка не могут найти в Симферопольском районе Крыма. Вторые сутки его поиском занимаются сотрудники Росгвардии, спасатели и военнослужащие.

«Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

В Росгвардии отметили, что сейчас поиск ведется на расширенной территории. После пропажи ребенка следователи завели уголовное дело. Как выяснили правоохранители, мальчик пропал днем 24 июля, во время прогулки.

«Как только от мамы поступило сообщение об исчезновении сына, к месту происшествия незамедлительно выехала группа из опытных следователей и следователей-криминалистов», — сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» и добровольцы повторно осматривают водоем, расположенный рядом с домом, где живет семья ребенка. Всех местных жителей уже опросили, а для поиска решили использовать криминалистическую технику СК.