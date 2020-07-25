Опубликованы приметы пропавшего в Крыму мальчика

Поиском ранее пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика занялся поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Крым», они опубликовали приметы ребенка.

По данным «Лиза Алерт Крым», рост мальчика 110 сантиметров, телосложение обычное, волосы светлые, а глаза карие, пишет РИА «Новости». Ребенок перед пропажей был одет в футболку серого цвета, темно-синие шорты и белые тапочки. К поискам пропавшего мальчика подключились также и добровольцы.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что мальчик около 16:00 пошел гулять вместе со старшей сестрой. В какой-то момент девочка потеряла брата из виду. В полицию обратились родители ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым. Разыскные мероприятия проводятся в селе Строгановка.

По факту исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело.