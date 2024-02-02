02 февраля 2024, 22:00
Трехлетний мальчик сорвался с горки в ТЦ в Мытищах
СК возбудил уголовное дело после падения ребенка с горки в ТЦ в Мытищах
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после падения маленького мальчика с горки в торговом центре в Мытищах. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГСУ СК России по Московской области.
Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Маленький ребенок получил травмы при падении.
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«По данным следствия, вечером 1 февраля 2024 года мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырехметровой горки. В результате того, что сетка на ней не была закреплена, ребенок упал и получил повреждения», — уточнило ведомство.
Сейчас криминалисты и следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Мытищинская городская прокуратура также проводит проверку по этому факту, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Прокуратура помимо выяснения причин и обстоятельств оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов. Ведомство также контролирует ход и результаты проверки, проводимой СК.
Ранее девочка выпала с верхнего этажа в доме, расположенном на улице Кирова в Новосибирске. Врачи не смогли ее спасти.
Уголовное дело
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