Происшествия 02 февраля 2024, 02:35 Девочка умерла в Новосибирске после падения с 17-го этажа Врачи не смогли спасти упавшую с 17-го этажа девочку в Новосибирске РИА «Новости»

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Ребенок выпал с верхнего этажа в доме, расположенном на улице Кирова в Новосибирске. Об этом служба «112» региона сообщила на странице во «ВКонтакте».

На вид девочке около 10 лет. Предположительно, она упала с 17-го этажа. На месте ЧП работали медики и полиция.

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Врачи не смогли спасти пациентку, упавшую из окна жилого дома в Новосибирске, сообщил ТАСС. По данным регионального Минздрава, девочка находилась в состоянии клинической смерти.

Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербург. Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте. Выяснилось, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры во время вечеринки. Вачи не смогли спасти ее.