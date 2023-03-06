Эксклюзив 06 марта 2023, 07:15 Трехкомнатная квартира загорелась на юге Москвы Спасатели МЧС потушили пожар на улице Чертановская в Москве

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В Южном административном округе Москвы утром 6 марта случился пожар в трехкомнатной квартире. Жильцы вышли из нее до приезда спасателей. Огонь потушили, рассказал источник «360».

Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Чертановская. В одной из квартир на седьмом этаже заметили открытый огонь, люди просили о помощи — там мог остаться пьяный человек. В 05:55 на место вызвали спасателей, в 06:17 огонь локализовали, а к 06:35 полностью ликвидировали.

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Специалисты МЧС выяснили, что пожар начался на кухне — загорелись личные вещи и мебель. Два человека вышли из квартиры до приезда отряда МЧС. Еще трое из соседней квартиры остались в своей квартире, им ничего не угрожает.

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Другой пожар произошел в Подмосковье. На Московском коксогазовом заводе в Видном, по предварительной информации, после хлопка загорелась насосная колонна с бензолом.