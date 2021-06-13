Трехэтажное здание автосервиса загорелось в Керамическом проезде в Москве

Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в Керамическом проезде на севере Москвы. Огонь тушат на площади 200 квадратных метров.

ЧП произошло в доме 8а. На месте продолжают работать пожарные подразделения. В распоряжении «360» появилось видео ликвидации огня. Судя по кадрам, в здании расположен автосервис. Верхние этажи объяты пламенем.

В МЧС сообщили, что на месте продолжают работать пожарные подразделения. Горящее здание нежилое. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. Причины и обстоятельства возникновения пожара будут установлены после его полной ликвидации.

Сегодня крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Там загорелись складские помещения, частный дом и кровли двух жилых домов. Спасатели успели эвакуировать 20 человек. Никто не пострадал.