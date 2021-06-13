Склады и частный дом загорелись в Екатеринбурге

Складские помещения, частный дом и кровли двух многоквартирных домов вспыхнули в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании на улице Аппаратная поступила в 13:42 по местному времени (11:42 по Москве). На площади 350 квадратных метров горел частный жилой дом. По деревянным конструкциям огонь быстро перешел на расположенные рядом складские помещения и кровли двух многоквартирных жилых домов. Общая площадь пожара — 1500 «квадратов».

Огонь уничтожил два деревянных многоквартирных дома и хозяйственные постройки.

Спасатели МЧС локализовали пожар. Они эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.