Происшествия 09 января 2024, 08:56 Трех фигурантов дела об аварии на теплотрассе задержали в Подмосковье СК задержал трех фигурантов дела о срыве отопительного сезона в Климовске

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Начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержали в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Директор завода и начальник котельной стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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В причастности к срыву отопительного сезона также подозревают главу администрации городского округа Подольск, его задержали. СК возбудил дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, чиновник выдал котельной паспорт готовности без проверки оборудования, что привело к аварии на теплотрассе.

«В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы», — указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что специалисты после коммунальной аварии восстановили отопление в 69 домах в Климовске. По его словам, запуском теплоснабжения в городе занимаются 200 бригад.