Происшествия 18 марта 2024, 17:01 Трех человек едва не убило снежной лавиной на крыльце поликлиники в Татарстане Снежная лавина едва не убила посетителей детской поликлиники в Татарстане РИА «Новости»

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Масса снега, обрушившаяся с крыши, едва не стала причиной гибели трех человек у входа в детскую поликлинику в Татарстане. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Под сошедшей с крыши лавиной оказались двое взрослых и ребенок. В результате происшествия мать, пришедшая с ребенком на прием к врачу, получила множество синяков и ушибов. Ее пятимесячному малышу диагностировали серьезную травму головы.

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Мужчина, попавший под снег вместе с ними, получил легкие травмы и испытал кратковременное состояние дезориентации, однако в итоге смог подняться самостоятельно.

Следственный комитет начал устанавливать обстоятельства инцидента и поручил провести проверку.

Глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге. Он гулял во дворе и копал снег лопатой.+