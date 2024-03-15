Происшествия 15 марта 2024, 17:30 Глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге Трехлетнего ребенка госпитализировали после падения глыбы льда в Екатеринбурге

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Огромная глыба льда упала на трехлетнего ребенка в Екатеринбурге. Городская прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ЧП произошло днем 15 марта у дома на Широкореченской улице. Судя по видео, ребенок гулял во дворе. Проходя вдоль стены дома, он копал снег лопатой. В этот момент на него рухнул лед.

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«В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — уточнили в прокуратуре.

Специалистам предстоит выяснить все детали происшествия. Ведомство уже запросило необходимые документы, чтобы установить ответственного за обслуживание и содержание жилого дома.

В начале марта еще подобная ситуация произошла в Коми. Глыба льда рухнула с крыши дома на семилетнего ребенка. Мальчик получил травму ноги. Его госпитализировали.