Эксклюзив 30 января 2024, 11:38 «Травма головы и ушибы». Избитую женщину в Братске госпитализировали Жестоко избитую битами женщину госпитализировали с травмой головы в Братске РИА «Новости»

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Женщину и ее собаку жестоко избили битами в лифте в Братске. Пострадавшая рассказала «360», какие травмы она получила.

Женщина сообщила, что ее совсем недавно привезли в больницу. Голос у пострадавшей был тихий и слабый.

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«Меня привезли в больницу. <…> Травма головы, многочисленные ушибы», — подчеркнула она.

Пострадавшая не могла говорить. На нее, по данным Telegram-канала Shot, напали двое мужчин в лифте дома в микрорайоне Осиновка. Собеседницу запугивают на протяжении нескольких месяцев.

Дело в том, что женщина — хозяйка питбуля, который некоторое время назад напал на 63-летнюю соседку. Собака укусила пожилую женщину, а ее хозяйку оштрафовали. При этом владелица пса заверила, что соседка сама спровоцировала ее питомца. Пенсионерка накинулась на хозяйку с электрошокером, а пес защитил ее.

Пострадавшая заверила, что после этого случая ей изуродовали входную дверь топором и даже караулили в подъезде. Кто именно, она не уточнила. Также женщина рассказала, что соседи у нее отобрали собаку и избили палками и битами возле мусорных баков. Пес выжил.