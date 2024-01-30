30 января 2024, 10:13
Жительницу Братска и ее собаку жестоко избили битами
Shot: женщину и ее собаку жестоко избили в Братске
Двое мужчин с битами и ломом избили жительницу микрорайона Осиновка в Братске и ее собаку в лифте многоэтажного дома. Полиция начала проверку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, владелицу питбуля запугивают уже несколько месяцев. Поводом для этого стало нападение пса на 63-летнюю соседку. Собака укусила пенсионерку, причинив ей вред средней степени тяжести. Владелицу животного оштрафовали.
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По словам женщины, питбуля спровоцировала сама соседка. Пенсионерка набросилась на нее с электрошокером, а пес просто защищал свою хозяйку.
После этого случая, как утверждает жительница Братска, ей разбили дверь топором и караулили возле дома, чтобы запугать. Однажды соседи отобрали пса и отнесли к мусорным контейнерам, где избили палками и битами. Питбуль получил тяжелые травмы, но чудом выжил.
Ранее в Мытищах питбуль напал на подростка, укусив его за живот.
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