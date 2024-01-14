Общество 14 января 2024, 17:59 Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области остались без тепла Почти 400 домов в Новомосковске Тульской области лишились тепла из-за аварии РИА «Новости»

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В городе Новомосковске Тульской области ограничили подачу тепла в 372 многоквартирных дома, 16 детских садов и другие социальные объекты. Причиной стала авария на местной ГРЭС, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 14 января, в Тульской области провели совещание по ситуации на Новомосковской ГРЭС, где из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора. Помимо сотен домов и некоторых детсадов, температуру подачи теплоносителя снизили в 10 школах и одной больнице, доложил глава администрации Руслан Бутов.

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В правительстве отметили, что для ликвидации аварии задействовали все силы и средства, в Новомосковск готовятся направить передвижные электростанции.

Ранее из-за аварии электричество временно пропало в нескольких районах Ростовской области. Свет вновь появился через два часа.