20 апреля 2024, 17:47
Трамвай загорелся на северо-востоке Москвы
Источник «360»: в Москве загорелся трамвай, огонь повредил обшивку и салон
Пожар вспыхнул в хвостовой части московского трамвая, который шел по проспекту Мира. Об этом сообщил источник «360».
Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. Повреждения получили обшивка и салон трамвая. Известно, что транспорт ехал по маршруту № 17. На место ЧП прибыли пожарные.
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Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы примерно в 17:10.
В конце марта в Санкт-Петербурге у трамвая загорелась крыша, огонь распространился на три квадратных метра. Возгорание заметили, когда транспорт ехал по Невскому району. К счастью, никто не пострадал. Спасатели оперативно приехали к месту случившегося и справились с пожаром за 15 минут. В тушении задействовали 10 специалистов, применялись две спецмашины.
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