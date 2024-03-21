21 марта 2024, 09:39
Крыша трамвая вспыхнула в Санкт-Петербурге
Трамвай загорелся на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ранним утром в четверг загорелась крыша трамвая. Огонь распространился на площади в три квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Невском районе 21 марта около 07:49.
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Прибывшие на место 10 спасателей на двух спецмашинах потушили крышу трамвая за 15 минут.
Информации о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне утром в Зеленограде случился пожар на складе мебельного цеха. Как выяснилось, загорелись часть крыши, оборудование и готовая продукция предприятия. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади в 150 «квадратов».
Санкт-Петербург
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