Происшествия 21 марта 2024, 09:39 Крыша трамвая вспыхнула в Санкт-Петербурге Трамвай загорелся на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге Freepik

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге ранним утром в четверг загорелась крыша трамвая. Огонь распространился на площади в три квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в Невском районе 21 марта около 07:49.

Реклама

Прибывшие на место 10 спасателей на двух спецмашинах потушили крышу трамвая за 15 минут.

Информации о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне утром в Зеленограде случился пожар на складе мебельного цеха. Как выяснилось, загорелись часть крыши, оборудование и готовая продукция предприятия. Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади в 150 «квадратов».