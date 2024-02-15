15 февраля 2024, 21:26
Трамвай слетел с рельсов в Москве
Трамвай сошел с рельсов и образовал пробку в районе ВДНХ
Трамвай сошел с рельсов в районе ВДНХ в Москве. Дорожное происшествие произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Бориса Галушкина, сообщил источник «360».
«Трамвай перекрыл дублер», — уточнил он.
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В результате в районе проспекта Мира образовался затор из машин и автобусов. Водители пока не могут объехать место ДТП.
По данным столичного ГИБДД, за минувшую неделю в Москве зафиксировали 102 ДТП. В авариях погибли пять человек. Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге.
Ранее похожий случай произошел в Новосибирске. Трамвай слетел с рельсов и протаранил фонарный столб. В результате случившегося травмы получила женщина-вагоновожатый.
ДТП
Москва
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