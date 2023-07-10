Происшествия 10 июля 2023, 17:10 Сошедший с рельсов вагон трамвая протаранил столб в Новосибирске

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В Новосибирске на улице Троллейной накануне сошедший с рельсов вагон трамвая протаранил фонарный столб. В результате случившегося пострадала женщина-вагоновожатый, написал «Царьград».

Случай произошел утром в понедельник, 10 июля. Из-за сильного удара водитель травмировала колено и не смогла самостоятельно выбраться из кабины.

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В МАСС уточнили, что кондуктор, находившаяся в вагоне, не пострадала.