10 июля 2023, 17:10
Сошедший с рельсов вагон трамвая протаранил столб в Новосибирске
В Новосибирске на улице Троллейной накануне сошедший с рельсов вагон трамвая протаранил фонарный столб. В результате случившегося пострадала женщина-вагоновожатый, написал «Царьград».
Случай произошел утром в понедельник, 10 июля. Из-за сильного удара водитель травмировала колено и не смогла самостоятельно выбраться из кабины.
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В МАСС уточнили, что кондуктор, находившаяся в вагоне, не пострадала.
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