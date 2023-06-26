Эксклюзив 26 июня 2023, 08:35 Трамвай сбил женщину на Нагатинской улице в Москве Источник «360»: трамвай сбил женщину на Нагатинской улице в Москве Unsplash

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Трамвай сбил женщину на Нагатинской улице в Москве возле дома № 2. Об этом «360» сообщил источник.

Подробности ДТП выясняют специалисты, идет проверка. Информация о состоянии пострадавшей не поступала.

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В департаменте транспорта Москвы сообщили, что временно задерживаются трамваи № 47 и 49.

«Маршруты изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — предупредили пассажиров.

Ранее трамвай сбил велосипедистку в Продольном проезде в Москве. Водитель общественного транспорта уехал с места аварии, пострадавшей понадобилась помощь медиков.