22 июня 2023, 14:32
Трамвай сбил девушку на севере Москвы
Трамвай сбил девушку на велосипеде в Продольном проезде на севере Москвы
Трамвай сбил девушку на велосипеде в Продольном проезде в Москве, сообщил источник «360».
Он уточнил, что трамвай уехал с места происшествия. Пострадавшая попросила вызвать скорую помощь.
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По сообщению Дептранса Москвы, около остановки «Метро ВДНХ» задерживались рейсы трамваев № 11, 17 и 25, маршруты временно были изменены. Позже движение восстановили.
О состоянии девушки информации не поступало.
Ранее трамвай с пассажирами загорелся в Челябинске.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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