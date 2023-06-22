Эксклюзив 22 июня 2023, 14:32 Трамвай сбил девушку на севере Москвы Трамвай сбил девушку на велосипеде в Продольном проезде на севере Москвы РИА «Новости»

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Трамвай сбил девушку на велосипеде в Продольном проезде в Москве, сообщил источник «360».

Он уточнил, что трамвай уехал с места происшествия. Пострадавшая попросила вызвать скорую помощь.

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По сообщению Дептранса Москвы, около остановки «Метро ВДНХ» задерживались рейсы трамваев № 11, 17 и 25, маршруты временно были изменены. Позже движение восстановили.

О состоянии девушки информации не поступало.

Ранее трамвай с пассажирами загорелся в Челябинске.