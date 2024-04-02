Происшествия 02 апреля 2024, 15:06 Авария с участием троллейбуса и трамвая произошла в Новосибирске

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В Новосибирске трамвай врезался в троллейбус, три человека пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Авария произошла на перекрестке улиц Вертковской и Станиславского. Трамвай проехал на красный свет и врезался в бок троллейбуса, который по инерции задел легковушку. В ДТП пострадали три пассажирки из второго транспорта. Женщин доставили в больницу, проводится проверка.

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