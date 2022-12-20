20 декабря 2022, 16:03
Трактор задавил уборщика в Подмосковье
СК Подмосковья: водитель экскаватора насмерть сбил человека в Коломне
Водитель экскаватора насмерть сбил своего коллегу, который занимался уборкой снега в Коломне. Возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности, повлекшее смерть, сообщила пресс-служба СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.
ДТП произошло утром 19 декабря. По данным следствия, на улице Астахова в Коломне водитель за рулем погрузчика-экскаватора занимался уборкой снега. В это время он наехал задним левым колесом на уборщика фирмы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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«Следователем проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъята вся необходимая документация», — сказали в ведомстве.
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Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.
В Тюмени 20 декабря также произошло смертельное ДТП. Легковушка и КамАЗ столкнулись на 218-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Легковая машина вылетела в кювет и загорелась. Ее водитель погиб.
Коломна
ДТП
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