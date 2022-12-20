20 декабря 2022, 15:29
Один человек погиб в ДТП под Тюменью
Легковой автомобиль и КамАЗ столкнулись на 218-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.
По предварительным данным, легковушка вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение.
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«От удара легковой автомобиль отбросило в кювет, машина загорелась», — пояснили в пресс-службе.
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Ее водитель погиб. Другие подробности аварии пока не известны.
ДТП
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