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    01 декабря 2021, 19:47

    Трактор снес ограждение и чуть не задавил человека в Севастополе. Видео

    Полиция Севастополя расследует видео с бесконтрольно несущимся трактором

    Михаил Закурдаев

    Трактор в Севастополе наехал на ограждение дороги и попросту снес его. Это попало на видео, запись разошлась по Сети. Теперь ее изучают стражи порядка.

    Трактор снес ограждение и чуть не задавил человека в Севастополе. Видео

    Видео, на котором трактор сбивает дорожное ограждение, чуть не наезжая на спокойно идущего за ним подростка, появилось в Сети. Утверждается, что дело произошло в Севастополе.

    ГУ МВД по городу заявило «Подъему», что ищет полную видеозапись инцидента. При этом уточняется, что пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия и вину водителя, таким образом, еще предстоит выяснить. Тем временем ряд СМИ заявил, что водитель во время движения потерял управление над трактором.

    Ранее в октябре под Краснодаром ВАЗ-2114 протаранил трактор, который косил траву на краю дороги. От удара легковой автомобиль отбросило на Chevrolet, а тот — на Hyundai. Водитель трактора утверждает, что двигался по обочине и не мешал другим участникам движения, однако с ним не согласился водитель ВАЗа. Он заявил, что спецмашина выехала на дорогу для объезда столба и спровоцировала ДТП.