Трактор снес ограждение и чуть не задавил человека в Севастополе. Видео

Трактор в Севастополе наехал на ограждение дороги и попросту снес его. Это попало на видео, запись разошлась по Сети. Теперь ее изучают стражи порядка.

Видео, на котором трактор сбивает дорожное ограждение, чуть не наезжая на спокойно идущего за ним подростка, появилось в Сети. Утверждается, что дело произошло в Севастополе.

ГУ МВД по городу заявило «Подъему», что ищет полную видеозапись инцидента. При этом уточняется, что пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия и вину водителя, таким образом, еще предстоит выяснить. Тем временем ряд СМИ заявил, что водитель во время движения потерял управление над трактором.

Ранее в октябре под Краснодаром ВАЗ-2114 протаранил трактор, который косил траву на краю дороги. От удара легковой автомобиль отбросило на Chevrolet, а тот — на Hyundai. Водитель трактора утверждает, что двигался по обочине и не мешал другим участникам движения, однако с ним не согласился водитель ВАЗа. Он заявил, что спецмашина выехала на дорогу для объезда столба и спровоцировала ДТП.