Массовое ДТП с участием трактора произошло под Краснодаром

Накануне под Краснодаром на улице Ростовское шоссе произошла массовая авария с участием трактора. По предварительным данным, в ДТП никто серьезно не пострадал. Об этом написал «Царьград».

По словам участников инцидента, ВАЗ-2114 протаранил трактор, который косил траву на краю дороги. От удара легкой автомобиль отбросило на Chevrolet, а его — на Hyundai.

Водитель трактора утверждает, что двигался по обочине и не мешал другим участникам движения, однако с ним не согласился водитель ВАЗа. Он заявил, что спецмашина выехала на дорогу для объезда столба и спровоцировала ДТП.

Из-за того, что показания участников аварии расходятся, будет назначено расследование. Об этом заявил руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.