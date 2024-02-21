Эксклюзив 21 февраля 2024, 19:40 Трактор переехал человека в Москве Источник «360»: трактор переехал человека на бульваре Дмитрия Донского Pxhere

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Трактор переехал человека вечером 21 февраля в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла на бульваре Дмитрия Донского возле дома № 16. Одна из местных жительниц также подтвердила «360», что видела, как трактор наехал на человека.

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Информация о пострадавшем пока не поступала. Детали происшествия выяснят специалисты. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее человек пострадал в ДТП с участием снегоуборочного трактора в городе Урай. Водитель не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с автомобилем Honda.