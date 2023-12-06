Происшествия 06 декабря 2023, 11:05 Один человек пострадал в ДТП с участием снегоуборочного трактора в ХМАО

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ДТП с участием легкового автомобиля и снегоуборочного трактора «Беларус» произошло накануне на улице Ивана Шестакова в городе Урай. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на госавтоинспекцию Югры.

Водитель трактора не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП пострадал 54-летний водитель иномарки.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.