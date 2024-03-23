Подмосковье 23 марта 2024, 18:58 Более 100 специалистов окажут поддержку родным погибших и раненных в Crocus City Hall Источник фото: Артем Мишуков

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Более ста сотрудников Центра помощи консультируют родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Люди приходят в бизнес центр «Кубик» с 10 утра, чтобы узнать о своих близких.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болотаевой, в центре работают 100 сотрудников, из них 18 психологов, 20 операторов отвечают на вопросы по телефону.

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«К нам идут обращения как по телефону, так и очно. Также в центре работают представители Социального фонда России, которые решают вопросы социальных выплат, и различные представители силовых ведомств. Самая главная задача — это оказание психологической и всесторонней помощи пострадавшим от теракта», — рассказала Болотаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в центре будут работать представители подмосковного и московского правительства, которые окажут необходимую помощь родственникам. Телефон горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.