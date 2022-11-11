Происшествия 11 ноября 2022, 18:57 Торговый центр «Привоз» загорелся в Нефтеюганске на тысяче «квадратов» РЕН ТВ: площадь пожара в ТЦ «Привоз» в Нефтеюганске увеличилась до тысячи «квадратов» Пресс-служба МЧС

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Крупный пожар начался в торговом центре «Привоз» в Нефтеюганске. РЕН ТВ сообщил, что площадь возгорания в здании комплекса увеличилась до тысячи квадратных метров.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 18:38 по местному время (в 16:38 по московскому). На место выехали девять единиц техники и 33 огнеборца, сообщило издание 86.ru.

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По предварительным данным, очагом пожара стала кровля торгового комплекса. Огонь быстро распространился по крыше, захватив стены, собранные из сэндвич-панелей.

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Все посетители и сотрудники успели эвакуироваться, пострадавших нет. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

В деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа 11 ноября произошел пожар в промышленной зоне. Возгорание началось на одном из складов.

Данных о пострадавших не поступало, общая площадь распространения огня составила примерно 600 квадратных метров. Огонь успел захватить бензовоз, четыре большегруза и пять кубометров разлитого на поверхности топлива.