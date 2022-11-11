Эксклюзив 11 ноября 2022, 17:46 Огонь охватил 600 «квадратов» в промзоне деревни в Раменском МЧС: пожар на площади 600 «квадратов» ликвидируют в промзоне деревни в Раменском Пресс-служба МЧС

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Крупный пожар в промзоне вспыхнул в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа, сообщил источник «360» в экстренных службах региона. По его данным, возгорание произошло в помещении складов.

В подмосковном главке МЧС «360» сообщили, что пожар в промзоне распространился на площади 600 квадратных метров. В настоящее время происходит ликвидация открытого горения. По информации пресс-службы, данных о пострадавших спасателям не поступало.

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Местный Telegram-канал «РамИнфо» уточнил, что пожар возник в автосервисе грузовых автомобилей. По предварительным данным, огонь распространился на три ангара, в результате загорелись четыре грузовика, бензовоз, а также около пяти кубометров разлитого топлива.

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