Торговый центр «Алые паруса» загорелся во Владикавказе

Во Владикавказе пожар возник в торговом центре «Алые паруса». Из здания эвакуированы 65 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В 21:26 поступило сообщение о возгорании в ТЦ „Алые паруса“.<…> Эвакуировано 65 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что силы и средства МЧС работают по пожару второго ранга сложности.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также в ведомстве сообщили, что к тушению пожара привлечены 89 человек и 26 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на Тверской улице в Москве. Площадь возгорания в старинном здании дореволюционной постройки оставила порядка 250 квадратных метров.

Возгорание началось на чердаке здания, потом по перекрытиям огонь распространился по другим площадям. В здании расположены квартиры и административные помещения. На месте работали 30 пожарных машин и 100 человек личного состава.