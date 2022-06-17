Пожар в жилом доме на Тверской ликвидировали

Огонь, охвативший старинное здание на Тверской улице в центре Москвы ликвидирован. Пострадавших нет, жильцы успели эвакуироваться.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания была около 200 квадратных метров, позже поступили данные, что огонь распространился на 250 квадратных метров. На месте работало 30 пожарных машин и 100 человек личного состава.

Возгорание началось на чердаке здания дореволюционной постройки, потом по перекрытиям огонь распространился по другим площадям. В здании расположены квартиры и административные помещения. На место происшествия выехали экстренные службы города. Межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин возгорания.